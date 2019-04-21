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Голосувати на виборах закінчили українці в Австралії. Фото: Василь Боров'як
Голосувати на виборах закінчили українці в Австралії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121024-golosuvaty-na-vyborah-zakinchyly-ukrayinci-v-avstraliyi.htmlРакурс
Голосувати на виборах першими закінчили українці в Австралії. Виборча дільниця при Посольстві України в Австралії закрилася о 20.00 за Канберрою (13.00 за київським часом).
У посольстві зазначили, що виборці прибували із Сіднею, Канберри, Мельбурна та інших штатів аби здійснити свій громадський обов’язок. Про це повідомляє Посольство України в Австралії на своїй сторінці у Facebook.
Деякі українці подолали на власному транспорті понад 1,5 тис. км шляху, щоб потрапити до дільниці.
Як раніше повідомляв «Ракурс», дільниця у Австралії за київським часом відкрилась ще у суботу в 23.00. Як і всі інші закордонні дільниці, вона відкрилась о 8.00 21 квітня за місцевим часом.
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