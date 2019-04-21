Голосувати на виборах закінчили українці в Австралії. Фото: Василь Боров'як

https://racurs.ua/ua/n121024-golosuvaty-na-vyborah-zakinchyly-ukrayinci-v-avstraliyi.html

Ракурс

Голосувати на виборах першими закінчили українці в Австралії. Виборча дільниця при Посольстві України в Австралії закрилася о 20.00 за Канберрою (13.00 за київським часом).

У посольстві зазначили, що виборці прибували із Сіднею, Канберри, Мельбурна та інших штатів аби здійснити свій громадський обов’язок. Про це повідомляє Посольство України в Австралії на своїй сторінці у Facebook.

Деякі українці подолали на власному транспорті понад 1,5 тис. км шляху, щоб потрапити до дільниці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», дільниця у Австралії за київським часом відкрилась ще у суботу в 23.00. Як і всі інші закордонні дільниці, вона відкрилась о 8.00 21 квітня за місцевим часом.