Владимир Зеленский, фото: Владимир Арьев

https://racurs.ua/n121026-vybory-2019-zelenskomu-vypisali-shtraf-za-prodemonstrirovannyy-bulleten-video-foto.html

Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования во втором туре президентских выборов продемонстрировал свой заполненный бюллетень перед тем, как бросить его в урну.

Крестик Зеленский поставил напротив своей фамилии, сообщает «5 канал».

«Проголосовал за достойного человека», — заявил он.

После того, как ему сообщили, что это является нарушением, кандидат заявил журналистам:

«Я не показал, вы не видели!».

После этого Зеленский заявил, что дальше поедет в свою команду.

«Они тоже нервничают. Они сейчас в нашем штабе. Поеду, объединю их, а вечером посмотрим результаты», — отметил кандидат.

На избирательный участок Зеленский прибыл в 11 часов, журналистам он сообщил, что пришел в приподнятом настроении.

Издание «Громадське» позже сообщило, что к Зеленскому из-за этого инцидента приехала полиция, ему выписывают штраф. Размер штрафа пока не известен, его максимальная сумма может составлять 5,1 тыс. грн.

Напомним, в полиции сообщают, что на Киевщине один из избирателей вместо того, чтобы бросить бюллетень в урну, сбежал с ним из участка и исчез в неизвестном направлении.