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Владимир Зеленский, фото: Владимир Арьев
Выборы-2019: Зеленскому выписали штраф за продемонстрированный бюллетень (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n121026-vybory-2019-zelenskomu-vypisali-shtraf-za-prodemonstrirovannyy-bulleten-video-foto.htmlРакурс
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования во втором туре президентских выборов продемонстрировал свой заполненный бюллетень перед тем, как бросить его в урну.
Крестик Зеленский поставил напротив своей фамилии, сообщает «5 канал».
«Проголосовал за достойного человека», — заявил он.
После того, как ему сообщили, что это является нарушением, кандидат заявил журналистам:
«Я не показал, вы не видели!».
После этого Зеленский заявил, что дальше поедет в свою команду.
«Они тоже нервничают. Они сейчас в нашем штабе. Поеду, объединю их, а вечером посмотрим результаты», — отметил кандидат.
На избирательный участок Зеленский прибыл в 11 часов, журналистам он сообщил, что пришел в приподнятом настроении.
Издание «Громадське» позже сообщило, что к Зеленскому из-за этого инцидента приехала полиция, ему выписывают штраф. Размер штрафа пока не известен, его максимальная сумма может составлять 5,1 тыс. грн.
Напомним, в полиции сообщают, что на Киевщине один из избирателей вместо того, чтобы бросить бюллетень в урну, сбежал с ним из участка и исчез в неизвестном направлении.
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