Папа Римський у Великодній промові побажав миру українцям. Фото: Сибирская католическая газета

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Папа Римський Франциск у своїй великодній промові побажав миру українцям. Урочисту промову він проголосив на площі Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський побажав, щоб Великдень приніс втіху мешканцям східної України, які страждають від довготривалого конфлікту, повідомляє «ВВС-Україна».

Також Папа Римський висловив сподівання з приводу того, щоб в Україні встановився мир.

Зазначається, що Папа Римський також згадав у своїй промові й інші країни, у яких тривають конфлікти: Сирію, Лівію, Ізраїль, Палестину, Судан, Камерун.

Папа Римський також засудив теракти у церквах Шрі-Ланки, які відбулися сьогодні, 21 квітня, під час великодньої служби. Він також виразив співчуття усій християнській громаді.