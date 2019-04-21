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Папа Римський у Великодній промові побажав миру українцям. Фото: Сибирская католическая газета
Папа Римський у великодній промові побажав миру українцямhttps://racurs.ua/ua/n121031-papa-rymskyy-u-velykodniy-promovi-pobajav-myru-ukrayincyam.htmlРакурс
Папа Римський Франциск у своїй великодній промові побажав миру українцям. Урочисту промову він проголосив на площі Святого Петра у Ватикані.
Папа Римський побажав, щоб Великдень приніс втіху мешканцям східної України, які страждають від довготривалого конфлікту, повідомляє «ВВС-Україна».
Також Папа Римський висловив сподівання з приводу того, щоб в Україні встановився мир.
Зазначається, що Папа Римський також згадав у своїй промові й інші країни, у яких тривають конфлікти: Сирію, Лівію, Ізраїль, Палестину, Судан, Камерун.
Папа Римський також засудив теракти у церквах Шрі-Ланки, які відбулися сьогодні, 21 квітня, під час великодньої служби. Він також виразив співчуття усій християнській громаді.
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