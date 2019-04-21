Теракти на Шрі-Ланці: влада країни встановила особи виконавців

Жертвами терактів на Шрі-Ланці стали щонайменше 189 осіб, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/ua/n121030-terakty-na-shri-lanci-vlada-krayiny-vstanovyla-osoby-vykonavciv.html

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Міністр оборони Шрі-Ланки Руван Вієварден заявляє, що владі країни вдалося встановити особи виконавців сьогоднішніх кривавих терактів.

За його словами, невдовзі терористів візьмуть під варту. Про це повідомляє видання The Straits Times.

Зазначається, що до розслідування терактів залучені не лише співробітники правоохоронних органів, а й військові.

Міністр пообіцяв, що уряд країни «зробить всі необхідні для цього кроки», терористів будуть переслідувати «незалежно від їх релігійних переконань».

Загалом на Шрі-Ланці пролунали вісім вибухів, жертвами яких стали 189 осіб, ще сотні людей постраждали. Серед загиблих є громадяни Великої Британії, Нідерландів та США.

У поліції підтвердили, що виконавцем восьмого вибуху був смертник.

О 18.00 за місцевим часом в країні розпочинається комендантський час, котрий триватиме до 6.00 ранку.

Влада країни повідомила, про обмеження доступу до основних мереж соціальних медіа та служб обміну повідомленнями, зокрема Facebook та WhatsApp, щоб запобігти поширенню дезінформації та чуток.

«Це лише тимчасовий захід», — заявив секретар президента країни Удая Сеневіратне.

Нагадаємо, жертвами восьмого вибуху стали троє осіб.