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Ракурс
Теракт в Шрі-Ланці: прогриміли ще два вибухи, загинули понад 180 осіб, оголошено комендантську годину. Фото: Reuters

Теракт в Шрі-Ланці: прогриміли ще два вибухи, загинули понад 180 осіб, оголошено комендантську годину (ФОТО)

21 кві 2019, 13:40
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У Шрі-Ланці пролунали ще два вибухи, після ранкової серії з шести терактів. Кількість жертв досягло позначки в 185 осіб, а кількість поранених понад 500 осіб.

Міністр оборони Шрі-Ланки наказав оголосити загальнонаціональну комендантську годину з 18.00 до 6.00. Також оголосили тимчасову заборону на соціальні мережі. Про це повідомляє видання AFP на своїй сторінці в twitter.

Внаслідок теракту в Шрі-Ланці загинули понад 180 осіб. Фото: Reuters

Сьомий вибух прогримів в готелі в передмісті Коломбо (столиця Шрі-Ланки), а про восьмий вибух відомо тільки те, що його здійснив терорист-смертник і в результаті загинули троє осіб.

У Шрі-Ланці пролунали вісім вибухів. Фото: Eranga Jayawardena / AP

Серія з шести вибухів сталася сьогодні вранці в трьох готелях і трьох церквах. У Шрі-Ланці сьогодні відзначали Великодню неділю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед загиблих в Шрі-Ланці є іноземці.

Джерело: Ракурс


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