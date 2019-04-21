Теракт в Шрі-Ланці: прогриміли ще два вибухи, загинули понад 180 осіб, оголошено комендантську годину. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n121021-terakt-v-shri-lanci-progrymily-sche-dva-vybuhy-zagynuly-ponad-180-osib-ogolosheno-komendantsku.html

Ракурс

У Шрі-Ланці пролунали ще два вибухи, після ранкової серії з шести терактів. Кількість жертв досягло позначки в 185 осіб, а кількість поранених понад 500 осіб.

Міністр оборони Шрі-Ланки наказав оголосити загальнонаціональну комендантську годину з 18.00 до 6.00. Також оголосили тимчасову заборону на соціальні мережі. Про це повідомляє видання AFP на своїй сторінці в twitter.

Сьомий вибух прогримів в готелі в передмісті Коломбо (столиця Шрі-Ланки), а про восьмий вибух відомо тільки те, що його здійснив терорист-смертник і в результаті загинули троє осіб.

Серія з шести вибухів сталася сьогодні вранці в трьох готелях і трьох церквах. У Шрі-Ланці сьогодні відзначали Великодню неділю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед загиблих в Шрі-Ланці є іноземці.