Теракт в Шри-Ланке: прогремели еще два взрыва, погибли более 180 человек, объявлен комендантский час. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n121021-terakt-v-shri-lanke-progremeli-esche-dva-vzryva-pogibli-bolee-180-chelovek-obyavlen.html

Ракурс

В Шри-Ланке прогремели еще два взрыва, после утренней серии из шести терактов. Количество жертв достигло отметки в 185 человек, а количество раненых более 500 человек.

Министр обороны Шри-Ланки приказал объявить общенациональный комендантский час с 18.00 до 6.00. Также поступил временный запрет на социальные сети. Об этом сообщает издание AFPна своей странице в twitter.

Седьмой взрыв прогремел в гостинице в пригороде Коломбо (столица Шри-Ланки), а о восьмом взрыве известно только то, что его совершил террорист-смертник и в результате погибли три человека.

Серия из шести взрывов произошла сегодня утром в трех отелях и трех церквях. В Шри-Ланке сегодня отмечали Пасхальное воскресенье.

Как ранее сообщал «Ракурс», среди погибших в Шри-Ланке есть иностранцы.