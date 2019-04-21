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Теракт в Шри-Ланке: прогремели еще два взрыва, погибли более 180 человек, объявлен комендантский час. Фото: Reuters

Теракт в Шри-Ланке: прогремели еще два взрыва, погибли более 180 человек, объявлен комендантский час (ФОТО)

21 апр 2019, 13:40
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В Шри-Ланке прогремели еще два взрыва, после утренней серии из шести терактов. Количество жертв достигло отметки в 185 человек, а количество раненых более 500 человек.

Министр обороны Шри-Ланки приказал объявить общенациональный комендантский час с 18.00 до 6.00. Также поступил временный запрет на социальные сети. Об этом сообщает издание AFPна своей странице в twitter.

Количество жертв терактов в Шри-Ланке превысило 180 человек. Фото: Reuters

Седьмой взрыв прогремел в гостинице в пригороде Коломбо (столица Шри-Ланки), а о восьмом взрыве известно только то, что его совершил террорист-смертник и в результате погибли три человека.

В Шри-Ланке прогремело еще два взрыва. Фото: Eranga Jayawardena / AP

Серия из шести взрывов произошла сегодня утром в трех отелях и трех церквях. В Шри-Ланке сегодня отмечали Пасхальное воскресенье.

Как ранее сообщал «Ракурс», среди погибших в Шри-Ланке есть иностранцы.

Источник: Ракурс


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