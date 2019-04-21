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Зеленський назвав своє перше завдання на посту президента. Колаж: Ракурс
Зеленський назвав своє перше завдання на посту президентаhttps://racurs.ua/ua/n121051-zelenskyy-nazvav-svoie-pershe-zavdannya-na-postu-prezydenta.htmlРакурс
Володимир Зеленський заявив, що першочерговим його завданням на посаді президента України стане звільнення українських військовополонених.
«Наше перше завдання — повернути військовополонених, наших моряків. Не можу обіцяти, але зроблю все можливе», — заявив він.
Для стосунків з Росією є нормандський формат, мінський процес, стверджує Зеленський.
«Там будуть кадрові зміни. Головне завдання — припинити вогонь і повернути хлопців живими», — додав кандидат.
Окрім того, Зеленський заявив, що найближчим часом його команда розпочне інформаційну війну, щоб завершити війну на Донбасі.
«Ми запрошуємо журналістів і блогерів. У нас є креативні ідеї і нам треба ваша допомога», — звернувся шоумен до присутніх на прес-конференції представників ЗМІ.
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