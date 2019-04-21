Зеленський назвав своє перше завдання на посту президента. Колаж: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121051-zelenskyy-nazvav-svoie-pershe-zavdannya-na-postu-prezydenta.html

Ракурс

Володимир Зеленський заявив, що першочерговим його завданням на посаді президента України стане звільнення українських військовополонених.

«Наше перше завдання — повернути військовополонених, наших моряків. Не можу обіцяти, але зроблю все можливе», — заявив він.

Для стосунків з Росією є нормандський формат, мінський процес, стверджує Зеленський.

«Там будуть кадрові зміни. Головне завдання — припинити вогонь і повернути хлопців живими», — додав кандидат.

Окрім того, Зеленський заявив, що найближчим часом його команда розпочне інформаційну війну, щоб завершити війну на Донбасі.