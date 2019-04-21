Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський назвав своє перше завдання на посту президента. Колаж: Ракурс

Зеленський назвав своє перше завдання на посту президента

21 кві 2019, 21:37
999

Володимир Зеленський заявив, що першочерговим його завданням на посаді президента України стане звільнення українських військовополонених.

«Наше перше завдання — повернути військовополонених, наших моряків. Не можу обіцяти, але зроблю все можливе», — заявив він.

Для стосунків з Росією є нормандський формат, мінський процес, стверджує Зеленський.

«Там будуть кадрові зміни. Головне завдання — припинити вогонь і повернути хлопців живими», — додав кандидат.

Окрім того, Зеленський заявив, що найближчим часом його команда розпочне інформаційну війну, щоб завершити війну на Донбасі.

«Ми запрошуємо журналістів і блогерів. У нас є креативні ідеї і нам треба ваша допомога», — звернувся шоумен до присутніх на прес-конференції представників ЗМІ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...