Зеленский назвал свое первое задание на посту президента. Колаж: Ракурс

https://racurs.ua/n121051-zelenskiy-nazval-svoe-pervoe-zadanie-na-postu-prezidenta.html

Ракурс

Владимир Зеленский заявил, что первоочередной его задачей на посту президента Украины станет освобождение украинских военнопленных.

«Наша первая задача — вернуть военнопленных, наших моряков. Не могу обещать, но сделаю все возможное», — заявил он.

Для отношений с Россией есть нормандский формат, минский процесс, утверждает Зеленский.

«Там будут кадровые изменения. Главная задача — прекратить огонь и вернуть ребят живыми», — добавил кандидат.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшее время его команда начнет информационную войну, чтобы завершить войну на Донбассе.