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Зеленский назвал свое первое задание на посту президента. Колаж: Ракурс
Зеленский назвал свое первое задание на посту президентаhttps://racurs.ua/n121051-zelenskiy-nazval-svoe-pervoe-zadanie-na-postu-prezidenta.htmlРакурс
Владимир Зеленский заявил, что первоочередной его задачей на посту президента Украины станет освобождение украинских военнопленных.
«Наша первая задача — вернуть военнопленных, наших моряков. Не могу обещать, но сделаю все возможное», — заявил он.
Для отношений с Россией есть нормандский формат, минский процесс, утверждает Зеленский.
«Там будут кадровые изменения. Главная задача — прекратить огонь и вернуть ребят живыми», — добавил кандидат.
Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшее время его команда начнет информационную войну, чтобы завершить войну на Донбассе.
«Мы приглашаем журналистов и блогеров. У нас есть креативные идеи и нам нужна ваша помощь», — обратился шоумен к присутствующим на пресс-конференции представителей СМИ.
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