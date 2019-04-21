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Ракурс
Зеленский назвал свое первое задание на посту президента. Колаж: Ракурс

Зеленский назвал свое первое задание на посту президента

21 апр 2019, 21:37
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Владимир Зеленский заявил, что первоочередной его задачей на посту президента Украины станет освобождение украинских военнопленных.

«Наша первая задача — вернуть военнопленных, наших моряков. Не могу обещать, но сделаю все возможное», — заявил он.

Для отношений с Россией есть нормандский формат, минский процесс, утверждает Зеленский.

«Там будут кадровые изменения. Главная задача — прекратить огонь и вернуть ребят живыми», — добавил кандидат.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшее время его команда начнет информационную войну, чтобы завершить войну на Донбассе.

«Мы приглашаем журналистов и блогеров. У нас есть креативные идеи и нам нужна ваша помощь», — обратился шоумен к присутствующим на пресс-конференции представителей СМИ.

Источник: Ракурс


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