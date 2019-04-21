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Ракурс
Петр Порошенко, фото: «Википедия»

Отдельные члены Конституционного суда быстро переориентировались и планируют отменить ключевое требование безвиза — Порошенко

21 апр 2019, 21:28
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Отдельные члены Конституционного суда «очень быстро переориентировались» и планируют отменить ключевое требование получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом — электронное декларирование.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга после завершения голосования во втором туре президентских выборов и объявления результатов Национального экзит-пола, которые свидетельствуют о победе его оппонента шоумена Владимира Зеленского.

Порошенко заявил, что планирует остаться в политике после того, как в следующем месяце покинет пост главы государства и вместе со своей командой будет защищать достижения времена своего президентства, среди которых, в частности, и безвиз.

«Потому что это право, завоевал мой народ за последние пять лет», — заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко во время брифинга заявил, что все еще ждет извинений от Зеленского за резонанснкю шутку о «термосе», прозвучавшую в эфире одного из украинских телеканалов несколько месяцев назад.

Источник: Ракурс


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