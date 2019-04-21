Петр Порошенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121046-poroshenko-vse-esche-jdet-izvineniy-za-shutku-zelenskogo-o-termose.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко на своем брифинге после завершения второго тура президентских выборов заявил, что все еще ждет извинений от своего оппонента шоумена Владимира Зеленского за шутку о «термосе», которая прозвучал накануне Нового года в эфире телеканала «1+1».

Тогда Зеленский пошутил о получении украинской церковью томоса об автокефалии, когда в одном из юмористических номеров «спутал» слова «томос» и «термос». Этот эпизод тогда вызвал волну возмущения в обществе. В штабе Порошенко во время избирательной кампании ранее уже требовали от Зеленского извинений за этот инцидент.

Порошенко также отметил, что он и его команда планируют в своей дальнейшей деятельности, в частности, защищать независимость Православной церкви Украины.

Напомним, во время брифинга Порошенко также заявил, что результаты экзит-полов дают ему основания поздравить Зеленского с победой, однако после поражения на президентских выборах он не планирует уходить из политики.