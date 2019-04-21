Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121046-poroshenko-vse-sche-chekaie-vybachen-za-jart-zelenskogo-pro-termos.html

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Президент України Петро Порошенко на своєму брифінгу після завершення другого туру президентських виборів заявив, що все ще чекає вибачень від свого опонента шоумена Володимира Зеленського за жарт про «термос», котрий пролунав напередодні Нового року в ефірі телеканалу «1+1».

Тоді Зеленський пожартував про отримання українською церквою томосу про автокефалію, коли в одному з гумористичних номерів «сплутав» слова «томос» та «термос». Цей епізод тоді викликав хвилю обурення в суспільстві. В штабі Порошенка під час виборчої кампанії раніше вже вимагали від Зеленського вибачень за цей інцидент.

Порошенко також зазначив, що він та його команда планують у своїй подальшій діяльності, зокрема, захищатиме незалежність Православної церкви України.

Нагадаємо, під час брифінгу Порошенко також заявив, що результати екзит-полів дають йому підстави привітати Зеленського з перемогою, однак після поразки на президентських виборах він не планує йти з політики.