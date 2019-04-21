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Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons
«Я не йду з політики»: Порошенко відреагував на результати екзит-полівhttps://racurs.ua/ua/n121045-ya-ne-ydu-z-polityky-poroshenko-vidreaguvav-na-rezultaty-ekzit-poliv.htmlРакурс
Президент України Петро Порошенко відреагував на результаті сьогоднішнього голосування на другому турі президентських виборів.
За його словами, результати екзит-полів очевидні і дають підстави йому подзвонити його опоненту Володимиру Зеленському і привітати з перемогою на президентських виборах.
«Наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, — наголошує Порошенко. — Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну».
За його словами, його команда планує захистити здобутки за останні п’ять років, європейську та євроатлантичну стратегії.
«Ті рубежі, на які вийшли за останні п’ять років і які, на жаль, зараз поставлені під загрозу», — наголошує Порошенко.
«Новий президент буде мати сильну опозицію, дуже сильну», — переконаний Порошенко.
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