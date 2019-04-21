Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n121045-ya-ne-ydu-z-polityky-poroshenko-vidreaguvav-na-rezultaty-ekzit-poliv.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко відреагував на результаті сьогоднішнього голосування на другому турі президентських виборів.

За його словами, результати екзит-полів очевидні і дають підстави йому подзвонити його опоненту Володимиру Зеленському і привітати з перемогою на президентських виборах.

«Наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, — наголошує Порошенко. — Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну».

За його словами, його команда планує захистити здобутки за останні п’ять років, європейську та євроатлантичну стратегії.

«Ті рубежі, на які вийшли за останні п’ять років і які, на жаль, зараз поставлені під загрозу», — наголошує Порошенко.