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Ракурс
Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

«Я не йду з політики»: Порошенко відреагував на результати екзит-полів

21 кві 2019, 20:32
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Президент України Петро Порошенко відреагував на результаті сьогоднішнього голосування на другому турі президентських виборів.

За його словами, результати екзит-полів очевидні і дають підстави йому подзвонити його опоненту Володимиру Зеленському і привітати з перемогою на президентських виборах.

«Наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, — наголошує Порошенко. — Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну».

За його словами, його команда планує захистити здобутки за останні п’ять років, європейську та євроатлантичну стратегії.

«Ті рубежі, на які вийшли за останні п’ять років і які, на жаль, зараз поставлені під загрозу», — наголошує Порошенко.

«Новий президент буде мати сильну опозицію, дуже сильну», — переконаний Порошенко.

Джерело: Ракурс


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