Перша заява Зеленського: Подивіться на нас – все можливо. Фото: ТСН

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Ракурс

Шоумен Володимир Зеленський виступив з першим зверненням до українців після оприлюднення результатів екзит-полу, згідно з якими за нього проголосували 73,2% українців.

У своїй заяві Зеленський подякував своїм батькам, дружині і всім українцям, які підтримали його кандидатуру у другому турі президентських виборів.

Також Зеленський звернувся до всіх жителів країн пострадянського простору та заявив, що все можливо.

«Я поки не президент і я хочу сказати всім країнам пост-СРСР: Подивіться на нас. Все можливо, — заявив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні о 20.00 завершилося голосування у всіх виборчих дільницях на території України. Також в цей час булооприлюдненорезультати Національного екзит-полу станом на 18.00. Згідно з даними, за Зеленського свої голоси віддали 73,2% виборців, чинного президента Петра Порошенка підтримали 25,3% українців.