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Ракурс
Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

Окремі члени Конституційного суду швидко переорієнтувалися і планують скасувати ключову вимогу безвізу — Порошенко

21 кві 2019, 21:28
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Окремі члени Конституційного суду «дуже швидко переорієнтувалися» і планують скасувати ключову вимогу отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом — електронне декларування.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу після завершення голосування на другому турі президентських виборів та оголошення результатів Національного екзит-полу, котрі свідчать про перемогу його опонента шоумена Володимира Зеленського.

Порошенко заявив, що планує залишитися в політиці після того, як наступного місяця залишить пост глави держави й разом зі своєю командою захищатиме здобутки часів свого президентства, серед котрих, зокрема, й безвіз.

«Бо це є право, яке виборов мій народ за останні п’ять років», — заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко під час брифінгу заявив, що все ще чекає вибачень від Зеленського за резонансний жарт про «термос», котрий прозвучав в ефірі одного з українських телеканалів кілька місяців тому.

Джерело: Ракурс


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