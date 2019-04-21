Зеленський обере кандидатури на посаду міністра оборони та закордонних справ на конкурсі, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n121049-zelenskyy-obere-kandydatury-na-posadu-ministra-oborony-ta-zakordonnyh-sprav-na-konkursi-shtab.html

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Володимир Зеленський обере кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ на конкурсі, який проведе після інавгурації.

Наразі у штабі немає таких кандидатур, повідомляє LB з посиланням на фахівця штабу Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики Руслана Рябошапку.

Ці кандидатури, за його словами, озвучить Володимир Зеленський. Рябошапки повідомив, що це будуть люди не з внутрішнього кола, а «відбудеться конкурс».

«Це буде свого роду конкурс. Можливо, не публічний. Декілька кандидатур буде запропоновано Володимиру Зеленському, і вже тоді буде обрано кращу», — повідомив Рябошапка.

На брифінгу після оголошення даних екзит-полів Зеленський встиг заявити, що замінить й генерального прокурора України, оскільки «Луценко — стара команда».

Нагадаємо, що відповідно до даних Національного екзит-полу, Зеленський у другому турі перемагає Петра Порошенка.