Порошенко: Я готовий допомагати новому президенту в рішеннях, які наближатимуть Україну до ЄС та НАТО

Порошенко виступив з промовою. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n121048-poroshenko-ya-gotovyy-dopomagaty-novomu-prezydentu-v-rishennyah-yaki-nablyjatymut-ukrayinu-do.html

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Президент України Петро Порошенко виступив з промовою після оголошення даних Національного екзит-полу, згідно з якими його підтримали лише 25,3% українців.

Порошенко перерахував усі позитивні зміни, які вдалося впровадити за роки його президентства, та зазначив, що, на думку міжнародних партнерів, за останні п’ять років в України було зроблено більше, ніж за попередні чверть століття.

Також Порошенко заявив, що готовий підтримати майбутнього президента та допомогти йому увійти у курс справи.

«Особисто я і вся моя команда готова підставити плече новому президенту України у рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу та НАТО», — заявив Порошенко.

«До інавгурації я готовий витрачати будь-яку кількість часу, щоб допомогти новому президенту увійти у курс справ у найменших деталях», — Порошенко.

Також Порошенко пообіцяв передати всю мережу міжнародної підтримки, яку його команда напрацьовувала протягом п’яти років.