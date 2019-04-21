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Ракурс
Порошенко выступил с речью. Фото: Днепр Час

Порошенко: Я готов помогать новому президенту в решениях, которые будут приближать Украину к ЕС и НАТО

21 апр 2019, 21:14
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью после объявления данных Национального экзит-пола, согласно которым его поддержали только 25,3% украинцев.

Порошенко перечислил все положительные изменения, которые удалось внедрить за годы его президентства, и отметил, что, по мнению международных партнеров, за последние пять лет в Украине было сделано больше, чем за предыдущие четверть века.

Также Порошенко заявил, что готов поддержать будущего президента и помочь ему войти в курс дела.

«Лично я и вся моя команда готова подставить плечо новому президенту Украины в решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО», — заявил Порошенко.

«До инаугурации я готов тратить любое количество времени, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях», — Порошенко.

Также Порошенко пообещал передать всю сеть международной поддержки, которую его команда нарабатывала в течение пяти лет.

Источник: Ракурс


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