Зеленский выберет кандидатуры на должность министра обороны и иностранных дел на конкурсе

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Владимир Зеленский выберет кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел на конкурсе, который проведет после инаугурации.

Сейчас в штабе такие кандидатуры отсутствуют, сообщает LB со ссылкой на специалиста штаба Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике Руслана Рябошапку.

Эти кандидатуры, по его словам, озвучит Владимир Зеленский. Рябошапка сообщил, что это будут люди не из внутреннего круга, а «состоится конкурс».

«Это будет своего рода конкурс. Возможно, не публичный. Несколько кандидатур будет предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избрана лучшая», — сообщил Рябошапка.

На брифинге после объявления данных экзит-полов Зеленский успел заявить, что заменит и генерального прокурора Украины, поскольку «Луценко — старая команда».

Напомним, что согласно данным Национального экзит-пола, Зеленский во втором туре побеждает Петра Порошенко.