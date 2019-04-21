Теракты на Шри-Ланке: в результате взрывов погибли граждане 11-ти стран

https://racurs.ua/n121052-terakty-na-shri-lanke-v-rezultate-vzryvov-pogibli-grajdane-11-ti-stran.html

Ракурс

Сегодня, 27 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей 207 человек.

Среди погибших правоохранители идентифицировали граждан 11-ти стран, сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

Так, установлено, что в результате взрывов погибли трое граждан Индии и Великобритании, двое граждан Турции и США, один гражданин Португалии. Девять иностранцев пропали без вести, а личности 25-ти погибших в результате взрывов еще не установлены.

Еще около 20-ти иностранцев были госпитализированы с травмами, полученными в результате взрывов.

Напомним, сегодня в четырех городах Шри-Ланки произошли восемь взрывов в церквях и гостиницах. Правоохранители задержали семерых людей, причастных к совершению терактов в стране. Во время задержания предполагаемых злоумышленников погибли трое полицейских. По словам министра обороны Шри-Ланки, преступления осуществлялись одной группой.