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Теракты на Шри-Ланке: в результате взрывов погибли граждане 11-ти стран

Теракты на Шри-Ланке: в результате взрывов погибли граждане 11-ти стран

21 апр 2019, 21:48
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Сегодня, 27 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей 207 человек.

Среди погибших правоохранители идентифицировали граждан 11-ти стран, сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

Так, установлено, что в результате взрывов погибли трое граждан Индии и Великобритании, двое граждан Турции и США, один гражданин Португалии. Девять иностранцев пропали без вести, а личности 25-ти погибших в результате взрывов еще не установлены.

Еще около 20-ти иностранцев были госпитализированы с травмами, полученными в результате взрывов.

Напомним, сегодня в четырех городах Шри-Ланки произошли восемь взрывов в церквях и гостиницах. Правоохранители задержали семерых людей, причастных к совершению терактов в стране. Во время задержания предполагаемых злоумышленников погибли трое полицейских. По словам министра обороны Шри-Ланки, преступления осуществлялись одной группой.

Источник: Ракурс


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