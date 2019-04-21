Теракт на Шрі-Ланці: внаслідок вибухів загинули громадяни 11 країн. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n121052-terakt-na-shri-lanci-vnaslidok-vybuhiv-zagynuly-gromadyany-11-krayin.html

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Сьогодні, 21 квітня, на Шрі-Ланці пролунала низка вибухів, внаслідок яких загинули що найменше 207 осіб.

Серед загиблих правоохоронці ідентифікували громадян 11 країн, повідомляє Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки.

Так, встановлено, що внаслідок вибухів загинули троє громадян Індії та Великої Британії, двоє громадян Туреччини та США, один громадянин Португалії. Дев’ятеро іноземців зникли безвісти, а особи 25-ти загиблих внаслідок вибухів досі не встановлено.

Ще близько 20-ти іноземців було госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок вибухів.

Нагадаємо, сьогодні у чотирьох містах Шрі-Ланки сталися вісім вибухів у церквах та готелях. Правоохоронці затримали сімох осіб причетних до здійснення терактів у країні. Під час затримання ймовірних зловмисників загинули троє поліцейських. За словами міністра оборони Шрі-Ланки, напади здійснювалися однією групою.