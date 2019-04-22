Голосування на виборах президента України завершилося в США. Фото: Ракурс

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Ракурс

Голосування на виборах президента України завершилося. Останньою закрилася виборча дільниця у Сполучених Штатах Америки — в місті Сан-Франциско.

Голосування на дільниці № 900091 завершилося 22 квітня о 6.00 за київським часом. На цій дільниці могли проголосувати громадяни України, які проживають на території дванадцятьох штатів.

Як відомо, в Україні виборчі дільниці закрилися 21 квітня о 20.00. Двері дільниць відчинялися о 8.00. За інформацією Центральної виборчої комісії, у голосуванні під час другого туру виборів президента України не брали участі 11 млн 243 тис. 373 українських громадян. На виборчі дільниці прийшли й зробили свій вибір 18 млн 403 тис. 85 осіб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 63,02% виборчих бюлетенів. Шоумен Володимир Зеленський перемагає на виборах президента 2019 року. За нього віддали голоси 73,00% українців. Чинного главу держави Петра Порошенка підтримали 24,66% виборців.

Президент США Дональд Трамп вже провів телефонну розмову з лідером президентських виборів. Зеленському він пообіцяв, що й надалі допомагатиме Україні у відновленні територіальної цілісності, сприятиме у протидії агресії.