Зеленський продовжує впевнено крокувати до перемоги на виборах. Фото: РБК-Україна

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Центральна виборча комісія опрацювала понад половину усіх протоколів.

Станом на 4.10 комісія опрацювала 63.02% документів. Оприлюднені на сайті Центрвиборчкому дані свідчать, що перемагає у другому турі виборів Володимир Зеленський, який набрав найбільшу кількість голосів і в першому турі. За цього кандидата проголосували 73.00% українців.

Чинний глава держави значно програє опонентові. Петро Порошенко набрав лише 24.66% голосів. Розрив між кандидатами складає 48,34%.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Зеленський Володимир 73,00 8 536 584 Петро Порошенко 24,66 2 884 558

Як відомо, вчора ввечері оприлюднили остаточні підсумки Національного екзит-полу. Ця інформація свідчить, що в другому турі президентських виборів Володимир Зеленський перемагає зі значним відривом від чинного глави держави Петра Порошенка.

Нагадаємо, колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі вважає, що результати другого туру виборів в Україні ніщо інше, як «справжня електоральна революція». Саакашвілі попередив Володимира Зеленського, що йому доведеться зіткнутися з низкою труднощів.