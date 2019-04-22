Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Фото: LIGA.net

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Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Глава канадського уряду заявив, що чекає на початок спільної роботи з новим главою України, що допоможе зміцнити зв’язки між двома країнами. Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

«Вітаю Володимира Зеленського з результатами президентських виборів в Україні. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв’язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах», — йдеться у повідомленні.

Трюдо у своєму повідомленні також подякував за роботу канадським спостерігачам, які працювали на українських виборах.

Нагадаємо, за підсумками опрацювання ЦВК 41.99% протоколів, перемагає шоумен та лідер першого туру Володимир Зеленський, за якого віддали голоси 73.19% українських виборців. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 24.46%.

Зеленського із перемогою на виборах привітали президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, президент Євроради Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президенти Вірменії й Франції Нікола Пашинян й Еммануель Макрон та глава Польщі Анджей Дуда.