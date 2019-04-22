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Ракурс
Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Фото: LIGA.net

Выборы президента Украины: премьер Канады поздравил Зеленского с победой

22 апр 2019, 03:57
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Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства заявил, что ожидает начала совместной работы с новым главой Украины, которая поможет укрепить связи между двумя странами. Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создание новых возможностей для людей в обеих наших странах», — говорится в сообщении.

Трюдо в своем сообщении также поблагодарил за работу канадских наблюдателей, которые работали на украинских выборах.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 41.99% протоколов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 73.19% украинских избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24.46%.

Зеленского с победой на выборах поздравили президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, президент Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, президенты Армении и Франции Никола Пашинян и Эммануэль Макрон и глава Польши Анджей Дуда.

Источник: Ракурс


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