Центризбирком обработал более 40% протоколов, Зеленский лидирует (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121064-centrizbirkom-obrabotal-bolee-40-protokolov-zelenskiy-lidiruet-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2.35 22 апреля обработала меньшую половину протоколов.
По итогам обработки 41.99% документов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский. За него отдали голоса 73.19% украинских избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24.46%. Таким образом, отрыв между кандидатами составляет почти 50%.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Владимир Зеленский
|73,19
|5 512 488
|Петр Порошенко
|24,46
|1 842 784
Напомним, окончательные итоги Национального экзит-пола показали, что во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом от Петра Порошенко.
Зеленского с победой уже успели поздравить президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, президент Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, президенты Армении и Франции Никола Пашинян и Эммануэль Макрон и глава Польши Анджей Дуда.