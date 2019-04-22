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Ракурс
ЦИК обработал меньшую половину бюллетеней. Фото: Ракурс

Центризбирком обработал более 40% протоколов, Зеленский лидирует (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 03:02
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2.35 22 апреля обработала меньшую половину протоколов.

По итогам обработки 41.99% документов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский. За него отдали голоса 73.19% украинских избирателей. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24.46%. Таким образом, отрыв между кандидатами составляет почти 50%.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Владимир Зеленский 73,19 5 512 488
Петр Порошенко 24,46 1 842 784

Напомним, окончательные итоги Национального экзит-пола показали, что во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом от Петра Порошенко.

Зеленского с победой уже успели поздравить президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, президент Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, президенты Армении и Франции Никола Пашинян и Эммануэль Макрон и глава Польши Анджей Дуда.

Источник: Ракурс


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