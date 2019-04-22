Трамп пообіцяв Зеленському продовжувати відстоювати незалежність України. Фото: Дни.ру

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером виборів президента України Володимиром Зеленським пообіцяв, що США допоможуть Україні протидіяти зовнішній агресії.

Деталі розмови американського лідера та Зеленського розкрив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Відповідну інформацію він розмістив на своїй сторінці у Twitter.

За словами Волкера, Трамп зателефонував Зеленському та привітав його з перемогою на виборах президента. Другий тур виборів в Україні господар Білого дому відзначив, як «мирний та демократичний». Чинний президент США пообіцяв, що й надалі підтримуватиме зусилля України у відновленні територіальної цілісності, допомагатиме протидіяти агресії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 63.02% документів. Оприлюднені на сайті ЦВК дані свідчать, що перемагає у другому турі виборів Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України та заявив, що з нетерпінням чекає на початок спільної роботи.