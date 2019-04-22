Центрвиборчком опрацював понад 82% протоколів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121072-centrvyborchkom-opracuvav-ponad-82-protokoliv-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на 6.45 22 квітня підрахувала 82.74% усіх протоколів.
Шоумен Володимир Зеленський, який набрав найбільшу кількість голосів у першому турі виборів, продовжує перемагати й у другому турі. Чинний глава держави Петро Порошенко значно програє опонентові. Про це свідчать дані ЦВК.
За Володимира Зеленського проголосували 73.15% громадян України. Петро Порошенко отримав голоси 24.51% виборців. Розрив між кандидатами складає 48,64%. Недійсними визнані 2.32% бюлетенів.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
|Зеленський Володимир
|73,15
|11 297 655
|Порошенко Петро
|24,51
|3 785 084
Як відомо, о 6.00 за київським часом завершилося голосування у другому турі виборів президента України за кордоном. Останньою закрилася виборча дільниця в американському Сан-Франциско.
Нагадаємо, після оприлюднення результатів екзит-полу кандидат у президенти Володимир Зеленський виступив з першим зверненням до українців. У своїй заяві Зеленський подякував своїм батькам, дружині і всім громадянам, які підтримали його кандидатуру у другому турі президентських виборів.