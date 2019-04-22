Центрвиборчком підрахував понад 82% бюлетенів. Фото: Колаж: О. Кравценюк для "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n121072-centrvyborchkom-opracuvav-ponad-82-protokoliv-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія станом на 6.45 22 квітня підрахувала 82.74% усіх протоколів.

Шоумен Володимир Зеленський, який набрав найбільшу кількість голосів у першому турі виборів, продовжує перемагати й у другому турі. Чинний глава держави Петро Порошенко значно програє опонентові. Про це свідчать дані ЦВК.

За Володимира Зеленського проголосували 73.15% громадян України. Петро Порошенко отримав голоси 24.51% виборців. Розрив між кандидатами складає 48,64%. Недійсними визнані 2.32% бюлетенів.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Зеленський Володимир 73,15 11 297 655 Порошенко Петро 24,51 3 785 084

Як відомо, о 6.00 за київським часом завершилося голосування у другому турі виборів президента України за кордоном. Останньою закрилася виборча дільниця в американському Сан-Франциско.

Нагадаємо, після оприлюднення результатів екзит-полу кандидат у президенти Володимир Зеленський виступив з першим зверненням до українців. У своїй заяві Зеленський подякував своїм батькам, дружині і всім громадянам, які підтримали його кандидатуру у другому турі президентських виборів.