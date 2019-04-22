Смертоносні зсуви: у Колумбії загинули 19 осіб, є поранені. Фото: twitter/deji_of_lagos

https://racurs.ua/ua/n121076-smertonosni-zsuvy-u-kolumbiyi-zagynuly-19-osib-ie-poraneni-foto-video.html

Ракурс

У Колумбії стався серйозний зсув ґрунту. Його жертвами стали щонайменше 19 осіб. Ще п’ятеро колумбійців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці працюють співробітники спецслужб. Трагічний інцидент стався в муніципалітеті Росас на Панамериканському шосе на ділянці між двома містами: Пасто і Попаян. Про це повідомляє громадянська оборона Колумбії на своїй сторінці в Twitter.

Постраждалим надають всю необхідну допомогу і підтримку, про що в свою чергу заявив президент Колумбії Іван Дуке в соцмережах.

Масштабний зсув стався через тривалі зливи, які не припинялися кілька днів. Стихія також знищила щонайменше п’ять будинків.

Місцева влада організують для постраждалих тимчасове житло, натомість зруйнованому.

Наразі ведуться роботи з розчищення головної магістралі, яку засипало сміттям.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в листопаді минулого року жертвами зсуву в Ріо-де-Жанейро стали щонайменше 10 осіб. Ще 11 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.