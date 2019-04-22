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Ракурс
Смертоносные оползни: в Колумбии погибли 19 человек, есть раненые. Фото: twitter/deji_of_lagos

Смертоносные оползни: в Колумбии погибли 19 человек, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

22 апр 2019, 09:31
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В Колумбии произошел серьезный сход оползня. Его жертвами стали по меньшей мере 19 человек. Еще пять колумбийцев получили ранения разной степени тяжести.

На месте работают сотрудники спецслужб. Трагический инцидент произошел в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе на участке между двумя городами: Пасто и Попаян. Об этом сообщает гражданская оборона Колумбии на своей странице в Twitter.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь и поддержку, о чем в свою очередь заявил президент Колумбии Иван Дуке в соцсетях.

Масштабный оползень произошел из-за длительных ливней, которые не прекращались несколько дней. Стихия также уничтожила по меньшей мере пять домов.

Жертвами оползней в Колумбии стали 19 человек. Фото: Twitter/ReformasiMalay2

Местные власти организуют для пострадавших временное жилье, взамен разрушенному.

На данный момент ведутся работы по расчистке главной магистрали, которую засыпало мусором.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года жертвами оползня в Рио-де-Жанейро стали по меньшей мере 10 человек. Еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Ракурс


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