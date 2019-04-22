Смертоносные оползни: в Колумбии погибли 19 человек, есть раненые. Фото: twitter/deji_of_lagos

https://racurs.ua/n121076-smertonosnye-opolzni-v-kolumbii-pogibli-19-chelovek-est-ranenye-foto-video.html

Ракурс

В Колумбии произошел серьезный сход оползня. Его жертвами стали по меньшей мере 19 человек. Еще пять колумбийцев получили ранения разной степени тяжести.

На месте работают сотрудники спецслужб. Трагический инцидент произошел в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе на участке между двумя городами: Пасто и Попаян. Об этом сообщает гражданская оборона Колумбии на своей странице в Twitter.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь и поддержку, о чем в свою очередь заявил президент Колумбии Иван Дуке в соцсетях.

Масштабный оползень произошел из-за длительных ливней, которые не прекращались несколько дней. Стихия также уничтожила по меньшей мере пять домов.

Местные власти организуют для пострадавших временное жилье, взамен разрушенному.

На данный момент ведутся работы по расчистке главной магистрали, которую засыпало мусором.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года жертвами оползня в Рио-де-Жанейро стали по меньшей мере 10 человек. Еще 11 человек получили травмы разной степени тяжести.