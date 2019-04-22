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Ракурс
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах. Фото: ТСН

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

22 апр 2019, 10:07
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С победой на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского поздравил осужденный за госизмену беглый президент Виктор Янукович.

В своем послании Янукович отметил, что перед Зеленским стоят сложные задачи, по прекращению войны на Донбассе, объединению и примирению украинского народа, сообщается на странице пресс-секретаря беглого президента Юрия Кирасира.

В своем обращении Янукович обвинил Петра Порошенко и его соратников в военных действиях на Донбассе и поблагодарил украинских избирателей за мудрый выбор.

Также Янукович призвал Зеленского восстановить законность и справедливость в Украине и улучшить благосостояние украинцев.

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах. Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что Зеленского с победой во втором туре президентских выборов поздравил лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал удачи в работе «по единению народов Украины и России».

Напомним, вчера в Украине прошло голосование во втором туре президентских выборов. Большинство украинцев поддержали кандидата на должность президента шоумена Зеленского. За него свои голоса отдали 73,13% украинских избирателей.

Источник: Ракурс


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