Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n121077-yanukovich-pozdravil-zelenskogo-s-pobedoy-na-vyborah.html

Ракурс

С победой на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского поздравил осужденный за госизмену беглый президент Виктор Янукович.

В своем послании Янукович отметил, что перед Зеленским стоят сложные задачи, по прекращению войны на Донбассе, объединению и примирению украинского народа, сообщается на странице пресс-секретаря беглого президента Юрия Кирасира.

В своем обращении Янукович обвинил Петра Порошенко и его соратников в военных действиях на Донбассе и поблагодарил украинских избирателей за мудрый выбор.

Также Янукович призвал Зеленского восстановить законность и справедливость в Украине и улучшить благосостояние украинцев.

Ранее сообщалось, что Зеленского с победой во втором туре президентских выборов поздравил лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал удачи в работе «по единению народов Украины и России».

Напомним, вчера в Украине прошло голосование во втором туре президентских выборов. Большинство украинцев поддержали кандидата на должность президента шоумена Зеленского. За него свои голоса отдали 73,13% украинских избирателей.