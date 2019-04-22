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Ракурс
Порошенко переміг на іноземних виборчих дільницях. Фото: Ракурс

Порошенко переміг на іноземних виборчих дільницях (ІНФОГРАФІКА)

22 кві 2019, 10:22
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Чинний голова України Петро Порошенко переміг в голосуванні на закордонних виборчих дільницях.

За Порошенко закордоном проголосували 54,73%, а кандидата Володимира Зеленського підтримали тільки 43,78% українців. Про це свідчить інформація на сайті Центрвиборчкому.

Центральна виборча комісія завершила обробку протоколів на закордонних виборчих дільницях. Проголосувати прийшли майже 60 тис. українців.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Петро Порошенко

54,73

32 749

Володимир Зеленський

43,78

26 196


Зазначимо, що Порошенко отримав понад 70% голосів на дільницях у: Чорногорії, Швейцарії, В'єтнамі, США, Малайзії, Нідерландах, Канаді, Ірландії та Австралії.

Зеленський отримав більше 70% в Киргизії, Естонії, Молдові, Бразилії, Туркменістані.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком підрахував понад 90% протоколів. Згідно з цими даними, Зеленський випереджає Порошенко на 48,67%.

Джерело: Ракурс


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