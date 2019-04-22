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Порошенко переміг на іноземних виборчих дільницях. Фото: Ракурс
Порошенко переміг на іноземних виборчих дільницях (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121078-poroshenko-peremig-na-inozemnyh-vyborchyh-dilnycyah-infografika.htmlРакурс
Чинний голова України Петро Порошенко переміг в голосуванні на закордонних виборчих дільницях.
За Порошенко закордоном проголосували 54,73%, а кандидата Володимира Зеленського підтримали тільки 43,78% українців. Про це свідчить інформація на сайті Центрвиборчкому.
Центральна виборча комісія завершила обробку протоколів на закордонних виборчих дільницях. Проголосувати прийшли майже 60 тис. українців.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
Петро Порошенко
54,73
32 749
Володимир Зеленський
43,78
26 196
Зазначимо, що Порошенко отримав понад 70% голосів на дільницях у: Чорногорії, Швейцарії, В'єтнамі, США, Малайзії, Нідерландах, Канаді, Ірландії та Австралії.
Зеленський отримав більше 70% в Киргизії, Естонії, Молдові, Бразилії, Туркменістані.
Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком підрахував понад 90% протоколів. Згідно з цими даними, Зеленський випереджає Порошенко на 48,67%.
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