Порошенко победил на иностранных избирательных участках. Фото: Ракурс

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Ракурс

Действующий глава Украины Петр Порошенко победил в голосовании на иностранных избирательных участках.

За Порошенко заграницей проголосовали 54,73%, а кандидата Владимира Зеленского поддержали только 43,78% украинцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.

Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов на заграничных избирательных участках. Проголосовать пришли почти 60 тыс. украинцев.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Порошенко Петр 54,73 32 749 Зеленский Владимир 43,78 26 196

Отметим, что Порошенко получил более 70% голосов на участках в: Черногории, Швейцарии, Вьетнаме, США, Малайзии, Нидерландах, Канаде, Ирландии и Австралии.

Зеленский получил более 70% в Киргизии, Эстонии, Молдове, Бразилии, Туркменистане.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком подсчитал более 90% протоколов. Согласно этим данным, Зеленский опережает Порошенко на 48,67%.