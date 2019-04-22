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Порошенко победил на иностранных избирательных участках. Фото: Ракурс
Порошенко победил на иностранных избирательных участках (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121078-poroshenko-pobedil-na-inostrannyh-izbiratelnyh-uchastkah-infografika.htmlРакурс
Действующий глава Украины Петр Порошенко победил в голосовании на иностранных избирательных участках.
За Порошенко заграницей проголосовали 54,73%, а кандидата Владимира Зеленского поддержали только 43,78% украинцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.
Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов на заграничных избирательных участках. Проголосовать пришли почти 60 тыс. украинцев.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
Порошенко Петр
54,73
32 749
Зеленский Владимир
43,78
26 196
Отметим, что Порошенко получил более 70% голосов на участках в: Черногории, Швейцарии, Вьетнаме, США, Малайзии, Нидерландах, Канаде, Ирландии и Австралии.
Зеленский получил более 70% в Киргизии, Эстонии, Молдове, Бразилии, Туркменистане.
Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком подсчитал более 90% протоколов. Согласно этим данным, Зеленский опережает Порошенко на 48,67%.
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