Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко победил на иностранных избирательных участках. Фото: Ракурс

Порошенко победил на иностранных избирательных участках (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 10:22
999

Действующий глава Украины Петр Порошенко победил в голосовании на иностранных избирательных участках.

За Порошенко заграницей проголосовали 54,73%, а кандидата Владимира Зеленского поддержали только 43,78% украинцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.

Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов на заграничных избирательных участках. Проголосовать пришли почти 60 тыс. украинцев.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Порошенко Петр

54,73

32 749

Зеленский Владимир

43,78

26 196

Отметим, что Порошенко получил более 70% голосов на участках в: Черногории, Швейцарии, Вьетнаме, США, Малайзии, Нидерландах, Канаде, Ирландии и Австралии.

Зеленский получил более 70% в Киргизии, Эстонии, Молдове, Бразилии, Туркменистане.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком подсчитал более 90% протоколов. Согласно этим данным, Зеленский опережает Порошенко на 48,67%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...