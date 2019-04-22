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Центризбирком обработал более 90% протоколов. Фото: Ракурс

Центризбирком обработал более 90% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 08:39
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Центризбирком обработал более 90% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8.38 22 апреля подсчитала 90.83% всех протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский, который лидировал в первом туре выборов президента, продолжает побеждать и во втором туре. Действующий глава государства Петр Порошенко проигрывает оппоненту с огромным отрывом. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

За Владимира Зеленского проголосовали 73.17% граждан Украины. Петр Порошенко получил голоса 24.50% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет 48,67%. Недействительными признаны 2.32% бюллетеней.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Зеленский Владимир

73,17

12 339 611

Порошенко Петр

24,50

4 132 776

Как известно, в 6.00 по киевскому времени закрылись последние избирательные участки за границей. Последними проголосовать за желаемого кандидата смогли украинцы на избирательном участке в американском Сан-Франциско.

Источник: Ракурс


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