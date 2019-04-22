Центризбирком обработал более 90% протоколов. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121074-centrizbirkom-obrabotal-bolee-90-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центризбирком обработал более 90% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8.38 22 апреля подсчитала 90.83% всех протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский, который лидировал в первом туре выборов президента, продолжает побеждать и во втором туре. Действующий глава государства Петр Порошенко проигрывает оппоненту с огромным отрывом. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

За Владимира Зеленского проголосовали 73.17% граждан Украины. Петр Порошенко получил голоса 24.50% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет 48,67%. Недействительными признаны 2.32% бюллетеней.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Зеленский Владимир 73,17 12 339 611 Порошенко Петр 24,50 4 132 776

Как известно, в 6.00 по киевскому времени закрылись последние избирательные участки за границей. Последними проголосовать за желаемого кандидата смогли украинцы на избирательном участке в американском Сан-Франциско.