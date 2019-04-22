Ракурсhttps://racurs.ua/
Центрвиборчком опрацював понад 90% протоколів. Фото: Ракурс
Центрвиборчком опрацював понад 90% протоколів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121074-centrvyborchkom-opracuvav-ponad-90-protokoliv-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на 8.38 22 квітня підрахувала 90.83% всіх протоколів.
Шоумен Володимир Зеленський, який лідирував в першому турі виборів президента, продовжує перемагати і в другому турі. Чинний глава держави Петро Порошенко програє опонентові з величезним відривом. Про це свідчать дані Центраізбіркома.
За Володимира Зеленського проголосували 73.17% громадян України. Петро Порошенко отримав голоси 24.50% виборців. Розрив між кандидатами становить 48,67%. Недійсними визнано 2.32% бюлетенів.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
Зеленський Володимир
73,17
12 339 611
Петро Порошенко
24,50
4 132 776
Як відомо, о 6.00 за київським часом закрилися останні виборчі дільниці за кордоном. Останніми проголосувати за бажаного кандидата змогли українці на виборчій дільниці в американському Сан-Франциско.
Загрузка...