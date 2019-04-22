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Ракурс
Центрвиборчком опрацював понад 90% протоколів. Фото: Ракурс

Центрвиборчком опрацював понад 90% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

22 кві 2019, 08:39
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Центральна виборча комісія станом на 8.38 22 квітня підрахувала 90.83% всіх протоколів.

Шоумен Володимир Зеленський, який лідирував в першому турі виборів президента, продовжує перемагати і в другому турі. Чинний глава держави Петро Порошенко програє опонентові з величезним відривом. Про це свідчать дані Центраізбіркома.

За Володимира Зеленського проголосували 73.17% громадян України. Петро Порошенко отримав голоси 24.50% виборців. Розрив між кандидатами становить 48,67%. Недійсними визнано 2.32% бюлетенів.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Зеленський Володимир

73,17

12 339 611

Петро Порошенко

24,50

4 132 776

Як відомо, о 6.00 за київським часом закрилися останні виборчі дільниці за кордоном. Останніми проголосувати за бажаного кандидата змогли українці на виборчій дільниці в американському Сан-Франциско.

Джерело: Ракурс


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