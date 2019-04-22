Центрвиборчком опрацював понад 90% протоколів. Фото: Ракурс

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Ракурс

Центральна виборча комісія станом на 8.38 22 квітня підрахувала 90.83% всіх протоколів.

Шоумен Володимир Зеленський, який лідирував в першому турі виборів президента, продовжує перемагати і в другому турі. Чинний глава держави Петро Порошенко програє опонентові з величезним відривом. Про це свідчать дані Центраізбіркома.

За Володимира Зеленського проголосували 73.17% громадян України. Петро Порошенко отримав голоси 24.50% виборців. Розрив між кандидатами становить 48,67%. Недійсними визнано 2.32% бюлетенів.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Зеленський Володимир 73,17 12 339 611 Петро Порошенко 24,50 4 132 776

Як відомо, о 6.00 за київським часом закрилися останні виборчі дільниці за кордоном. Останніми проголосувати за бажаного кандидата змогли українці на виборчій дільниці в американському Сан-Франциско.