Выборы-2019: Лукашенко и Пашинян поздравили Зеленского с победой

Александр Лукашенко, фото: «Известия»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Лукашенко, в частности, пожелал Зеленскому «крепкого здоровья и осуществления всех планов» на благо украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко убежден, что удастся сохранить и усилить динамику двустороннего сотрудничества между Украиной и Беларусью, а деятельность Зеленского на должности главы государства будет способствовать процветанию Украины и установлению в нашем государстве «мира и гражданского согласия».

«Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и хорошим другом», — отмечает Лукашенко.

С победой на выборах Зеленского также поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем Твиттере он разместил сообщение на украинском языке.

Пашинян в частности, выразил убеждение, что на посту президента Зеленский приложит все усилия для выхода отношений между Украиной и Арменией на новый уровень.

Напомним, с победой Зеленского также поздравил осужденный за государственную измену четвертый президент Украины Виктор Янукович, который, в частности, поблагодарил украинцев за сделанный выбор и обвинил Порошенко и его соратников в боевых действиях на Донбассе.