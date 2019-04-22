Президентство Зеленського: в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями

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Ракурс

Рада Європи привітала кандидата Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Також в Раді Європи висловили свої очікування від президентства Володимира Зеленського. Зокрема, організацію цікавлять реформи в Україні. Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд на своїй сторінці в Twitter.

Особливо Раду Європи цікавить судова система, яка повинна стати гідною і такою, що заслуговує довіри. У своєму повідомленні Ягланд зауважив, що Україна є цінним членом організації.

Постійний кореспондент «Радіо Свободи» в Брюсселі Рікард Йозвяк в соцмережах поділився інформацією, що чиновники ЄС турбуються щодо президентство Зеленського, однак помітили, що команда кандидата добре обізнана про політику ЄС.

За словами журналіста, чиновники заявили, що другий термін чинного голови України Петра Порошенка міг принести негативні сюрпризи.

В Євросоюзі наголошують, що будуть надавати всебічну підтримку новому президенту в реформуванні країни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія опрацювала вже понад 95% всіх протоколів.