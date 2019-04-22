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Ракурс
Президентство Зеленського: в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями

Президентство Зеленського: в Раді Європи поділилися своїми очікуваннями

22 кві 2019, 11:17
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Рада Європи привітала кандидата Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Також в Раді Європи висловили свої очікування від президентства Володимира Зеленського. Зокрема, організацію цікавлять реформи в Україні. Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд на своїй сторінці в Twitter.

Рада Європи підтримує нового президента України. Фото: Twitter

Особливо Раду Європи цікавить судова система, яка повинна стати гідною і такою, що заслуговує довіри. У своєму повідомленні Ягланд зауважив, що Україна є цінним членом організації.

Постійний кореспондент «Радіо Свободи» в Брюсселі Рікард Йозвяк в соцмережах поділився інформацією, що чиновники ЄС турбуються щодо президентство Зеленського, однак помітили, що команда кандидата добре обізнана про політику ЄС.

За словами журналіста, чиновники заявили, що другий термін чинного голови України Петра Порошенка міг принести негативні сюрпризи.

В Євросоюзі наголошують, що будуть надавати всебічну підтримку новому президенту в реформуванні країни.

Євросоюз зацікавлений у підтримці нового президента. Фото: Twitter

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія опрацювала вже понад 95% всіх протоколів.

Джерело: Ракурс


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