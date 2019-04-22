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Ракурс
У Зеленського прокоментували російську підтримку команди. Фото: Цензор

У Зеленського прокоментували російську підтримку команди

22 кві 2019, 12:01
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У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського прокоментували підтримку команди російськими пропагандистами і українськими екс-чиновниками.

Команда заявляє, що обійдеться без їх поздоровлень і підтримки. Про це розповів спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Різку реакцію викликало привітання екс-президента України Віктора Януковича. Політик заявив, що Зеленський вступить на посаду в найважчий для України період, і закликав не підводити громадян.

Заява була опублікована в Facebook Юрієм Кірасіром, який є прес-секретарем сина політика Олександра Януковича.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Європейський Союз і Рада Європи привітали Володимира Зеленського з перемогою у виборах і запевнили, що готові всебічно підтримувати реформування України.


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