У Зеленського прокоментували російську підтримку команди. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n121084-u-zelenskogo-prokomentuvaly-rosiysku-pidtrymku-komandy.html

Ракурс

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського прокоментували підтримку команди російськими пропагандистами і українськими екс-чиновниками.

Команда заявляє, що обійдеться без їх поздоровлень і підтримки. Про це розповів спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Різку реакцію викликало привітання екс-президента України Віктора Януковича. Політик заявив, що Зеленський вступить на посаду в найважчий для України період, і закликав не підводити громадян.

Заява була опублікована в Facebook Юрієм Кірасіром, який є прес-секретарем сина політика Олександра Януковича.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Європейський Союз і Рада Європи привітали Володимира Зеленського з перемогою у виборах і запевнили, що готові всебічно підтримувати реформування України.