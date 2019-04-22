Стрілянина на Дніпропетровщині. Фото: Днепр Час

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У центрі Кам’янського на Дніпропетровщини сталася стрілянина. Двоє зловмисників вчинили замах на життя місцевого мешканця.

Інцидент у Кам’янському стався ще 20 квітня, повідомляють сьогодні у прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.

В рамках розслідування було з’ясовано, що двоє осіб зробили чотири постріли у бік 33-річного мешканця міста. Також постраждали перехожі: 60-річна жінка та 55-річний чоловік, які на момент стрілянини перебували поруч із чоловіком, на якого здійснили напад. Всіх постраждалих внаслідок стрілянини госпіталізували до медзакладу.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисників у Дніпрі. Ними виявилися двоє чоловіків. Їм вже оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Також підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.