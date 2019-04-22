Вибори-2019: Медведєв заявив про можливість відновлення економічної взаємодії України та РФ

Дмитро Медведєв, фото: government.ru

https://racurs.ua/ua/n121082-vybory-2019-medvediev-zayavyv-pro-mojlyvist-vidnovlennya-ekonomichnoyi-vzaiemodiyi-ukrayiny-ta-rf.html

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв Фейсбуці відреагував на результати другого туру президентських виборів в Україні і заявив про можливість відновлення «вбитої економічної взаємодії» між Україною та Росією, що, за його словами, допоможе вирішити «тяжкі соціальні проблеми українців».

На думку Медведєва, вибори продемонстрували наявний запит на нові підходи для вирішення проблем України. Про це він написав у своєму Фейсбуці.

Водночас Медведєв переконаний, що на посаді президента України Зеленський продовжить дотримуватися риторики, котру використовував під час своєї передвиборчої кампанії.

«Повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Не маю жодних ілюзій з цього приводу», — наголосив Медведєв.

Нагадаємо, з перемогою в другому турі президентських виборів Зеленського вже також привітав засуджений за державну зраду четвертий президент України Віктор Янукович. У своєму привітанні він, зокрема, заявив, що хоче «низько поклонитися» українському народові за його вибір та поклав провину за бойові дії на Донбасі на Петра Порошенка та його оточення.