Выборы-2019: Медведев заявил о возможности возобновления экономического взаимодействия Украины и РФ

Дмитрий Медведев, фото: government.ru

https://racurs.ua/n121082-vybory-2019-medvedev-zayavil-o-vozmojnosti-vozobnovleniya-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-ukrainy.html

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фейсбуке отреагировал на результаты второго тура президентских выборов в Украине и заявил о возможности возобновления «убитого экономического взаимодействия» между Украиной и Россией, что, по его словам, поможет решить «тяжелые социальные проблемы украинцев».

По мнению Медведева, выборы продемонстрировали имеющийся запрос на новые подходы для решения проблем Украины. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

В то же время Медведев убежден, что на посту президента Украины Зеленский продолжит придерживаться риторики, которую использовал во время своей предвыборной кампании.

«Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на различные группы населения. Нет никаких иллюзий по этому поводу», — подчеркнул Медведев.

Напомним, с победой во втором туре президентских выборов Зеленского уже также поздравил осужденный за государственную измену четвертый президент Украины Виктор Янукович. В своем поздравлении он, в частности, заявил, что хочет «низко поклониться» украинскому народу за его выбор и возложил вину за боевые действия на Донбассе на Петра Порошенко и его окружение.