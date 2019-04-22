Стрельба в Днепропетровской области. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n121083-strelba-v-dnepropetrovskoy-oblasti-zaderjany-dvoe-zloumyshlennikov-za-pokushenie-na-ubiystvo.html

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В центре Каменского в Днепропетровской области произошла стрельба. Двое злоумышленников совершили покушение на жизнь местного жителя.

Инцидент в Каменском произошел еще 20 апреля, сообщают сегодня в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

В рамках расследования выяснилось, что два мужчины произвели четыре выстрела в сторону 33-летнего жителя города. Также пострадали прохожие: 60-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на момент стрельбы находились рядом с человеком, на которого напали. Всех пострадавших в результате стрельбы госпитализировали в медучреждение.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленников в Днепре. Ими оказались двое мужчин в возрасте 33-х и 31-го года. Им уже объявили о подозрении в совершении покушения на убийство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Также подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.