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Ракурс
Українські вибори Японія назвала справедливими і вільними. Фото: usba

Українські вибори Японія назвала справедливими і вільними

22 кві 2019, 15:08
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Президентські вибори в Україні японський уряд назвав справедливими і вільними.

У Токіо сподіваються, що новий президент принесе стабільний розвиток в країну і привітали кандидата Володимира Зеленського з перемогою. Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Японії, передає «Інтерфакс-Україна».

В Японії заявили, що нового президента обирали мирно і тепер розраховують, що демократично обрана влада не залишить шлях економічних реформ.

Японія наголосила, що підтримує українські реформи і сподівається на національний діалог.

Зазначимо, що влада країни має намір продовжити налагоджувати двостороннє співробітництво між Україною та Японією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Зеленського з перемогою і покликала до Берліна з офіційним візитом. Меркель наголосила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Джерело: Ракурс


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