Українські вибори Японія назвала справедливими і вільними. Фото: usba

https://racurs.ua/ua/n121098-ukrayinski-vybory-yaponiya-nazvala-spravedlyvymy-i-vilnymy.html

Ракурс

Президентські вибори в Україні японський уряд назвав справедливими і вільними.

У Токіо сподіваються, що новий президент принесе стабільний розвиток в країну і привітали кандидата Володимира Зеленського з перемогою. Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Японії, передає «Інтерфакс-Україна».

В Японії заявили, що нового президента обирали мирно і тепер розраховують, що демократично обрана влада не залишить шлях економічних реформ.

Японія наголосила, що підтримує українські реформи і сподівається на національний діалог.

Зазначимо, що влада країни має намір продовжити налагоджувати двостороннє співробітництво між Україною та Японією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Зеленського з перемогою і покликала до Берліна з офіційним візитом. Меркель наголосила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.