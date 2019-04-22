Вибори-2019: ЦВК підрахувала вже понад 99% протоколів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121097-vybory-2019-cvk-pidrahuvala-vje-ponad-99-protokoliv-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала вже 99,23% протоколів з результатами голосування в другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
Лідирує шоумен Володимир Зеленський, за котрого свої голоси віддали 73,23% виборців. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Недійсними визнано 2,31% бюлетенів. Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.
Таким чином, відрив між кандидатами становить майже 48,8%.
Наразі підраховано голоси понад 18,34 млн виборців.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів виборців
|Володимир Зеленський
|73,23
|13 438 410
|Петро Порошенко
|24,45
|4 486 638
Нагадаємо, вчора після оголошення результатів Національного екзит-полу чинний президент України Петро Порошенко заявив, що визнає свою поразку. За його словами, з політики він йти не планує й буде «боротися за Україну», захищаючи здобутки часів свого президентства, європейську та євроатлантичну стратегії розвитку України.