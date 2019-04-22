Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала вже 99,23% протоколів з результатами голосування в другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.

Лідирує шоумен Володимир Зеленський, за котрого свої голоси віддали 73,23% виборців. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Недійсними визнано 2,31% бюлетенів. Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

Таким чином, відрив між кандидатами становить майже 48,8%.

Наразі підраховано голоси понад 18,34 млн виборців.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів виборців Володимир Зеленський 73,23 13 438 410 Петро Порошенко 24,45 4 486 638

Нагадаємо, вчора після оголошення результатів Національного екзит-полу чинний президент України Петро Порошенко заявив, що визнає свою поразку. За його словами, з політики він йти не планує й буде «боротися за Україну», захищаючи здобутки часів свого президентства, європейську та євроатлантичну стратегії розвитку України.