На допит у ГПУ викликають Гонтареву, Ложкіна та Філатова. Фото: Хвиля

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Ракурс

На допит у Генеральну прокуратуру викликають представників оточення президента України Петра Порошенка.

Так, на сайті ГПУ оприлюднено повістки про виклик на допит екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова та колишнього керівника НБУ Валерої Гонтаревої, повідомляється на сайті відомства.

Зазначимо, що вказаних представників оточення Порошенка викликають на допит як підозрюваних. Допити у ГПУ заплановано на 23 та 25 квітня.

Ложкіна правоохоронці підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої діяльності, а також у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У цих саме злочинах підозрюють і Філатова.

Гонтареву прокурори підозрюють у розтраті та привласненні майна, а також у сприянні злочинним організаціям.