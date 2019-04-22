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Ракурс
На допрос в ГПУ вызывают Гонтареву, Ложкина и Филатова. Фото: Хвиля

На допрос в ГПУ вызывают Гонтареву, Ложкина и Филатова

22 апр 2019, 15:04
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На допрос в Генеральную прокуратуру вызывают представителей окружения президента Украины Петра Порошенко.

Так, на сайте ГПУ обнародованы повестки о вызове на допрос экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что указанныхпредставителей окружения Порошенко вызывают на допрос в качестве подозреваемых. Допросы в ГПУ запланировано на 23 и 25 апреля.

Ложкина правоохранители подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности, а также в легализации доходов, полученных преступным путем. В этих же преступлениях подозревают и Филатова.

Гонтареву прокуроры подозревают в растрате и присвоении имущества, а также в содействии преступным организациям.

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

В ГПУ на допрос вызывают окружение Порошенко. Фото: gp.gov.ua

Источник: Ракурс


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