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На допрос в ГПУ вызывают Гонтареву, Ложкина и Филатова. Фото: Хвиля
На допрос в ГПУ вызывают Гонтареву, Ложкина и Филатоваhttps://racurs.ua/n121096-na-dopros-v-gpu-vyzyvaut-gontarevu-lojkina-i-filatova.htmlРакурс
На допрос в Генеральную прокуратуру вызывают представителей окружения президента Украины Петра Порошенко.
Так, на сайте ГПУ обнародованы повестки о вызове на допрос экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на сайте ведомства.
Отметим, что указанныхпредставителей окружения Порошенко вызывают на допрос в качестве подозреваемых. Допросы в ГПУ запланировано на 23 и 25 апреля.
Ложкина правоохранители подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности, а также в легализации доходов, полученных преступным путем. В этих же преступлениях подозревают и Филатова.
Гонтареву прокуроры подозревают в растрате и присвоении имущества, а также в содействии преступным организациям.
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