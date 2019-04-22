На допрос в ГПУ вызывают Гонтареву, Ложкина и Филатова. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n121096-na-dopros-v-gpu-vyzyvaut-gontarevu-lojkina-i-filatova.html

Ракурс

На допрос в Генеральную прокуратуру вызывают представителей окружения президента Украины Петра Порошенко.

Так, на сайте ГПУ обнародованы повестки о вызове на допрос экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что указанныхпредставителей окружения Порошенко вызывают на допрос в качестве подозреваемых. Допросы в ГПУ запланировано на 23 и 25 апреля.

Ложкина правоохранители подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности, а также в легализации доходов, полученных преступным путем. В этих же преступлениях подозревают и Филатова.

Гонтареву прокуроры подозревают в растрате и присвоении имущества, а также в содействии преступным организациям.