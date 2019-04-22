Момент передачи, фото: Людмила Денисова

https://racurs.ua/n121095-boeviki-peredali-esche-60-zakluchennyh-iz-okkupirovannyh-territoriy-luganschiny-foto.html

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Боевики передали украинским властям еще 60 заключенных, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области.

Передача происходила в городе Счастье. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечается, переданные лица на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание.

По словам Денисовой, за период с декабря 2018 года по апрель этого года с оккупированных территорий Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию переместили уже 195 заключенных, из них 34 уже освобождены.

Омбудсмен подчеркивает, что готова принять всех граждан, желающих продолжить срок отбывания наказания на подконтрольной Украине территории.

Напомним, в феврале боевики передали украинским властям заключенного, которого на временно оккупированных территориях Луганщины удерживали за решеткой два года несмотря на имеющееся решение суда о его освобождении. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию права этого лица были восстановлены в течение суток.