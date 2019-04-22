Взрыв банкомата под Днепром. Фото: ТВ Миг

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Ракурс

Подрыв банкомата, вероятно, принадлежащего «ПриватБанку», произошел в Орловщине Днепропетровской области. Злоумышленники повредили устройство с целью кражи денег.

Банкомат, расположенный в помещении сельсовета, неизвестные взорвали ночью, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, передает «Наше місто».

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники использовали газовую смесь для подрыва банкомата. В результате взрыва банкноты разлетелись вокруг здания, злоумышленники собрали их и скрылись с места происшествия.

Начато уголовное производство по факту кражи денег согласно ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали преступников, которые подорвали банкомат в Николаеве.