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Ракурс
Взрыв банкомата под Днепром. Фото: ТВ Миг

Взрыв банкомата под Днепром: злоумышленникам удалось похитить деньги (ФОТО)

22 апр 2019, 14:22
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Подрыв банкомата, вероятно, принадлежащего «ПриватБанку», произошел в Орловщине Днепропетровской области. Злоумышленники повредили устройство с целью кражи денег.

Банкомат, расположенный в помещении сельсовета, неизвестные взорвали ночью, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, передает «Наше місто».

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники использовали газовую смесь для подрыва банкомата. В результате взрыва банкноты разлетелись вокруг здания, злоумышленники собрали их и скрылись с места происшествия.

Начато уголовное производство по факту кражи денег согласно ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают сумму ущерба.

Взрыв банкомата под Днепром. Фото: dp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали преступников, которые подорвали банкомат в Николаеве.

Источник: Ракурс


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