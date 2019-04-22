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Взрыв банкомата под Днепром. Фото: ТВ Миг
Взрыв банкомата под Днепром: злоумышленникам удалось похитить деньги (ФОТО)https://racurs.ua/n121094-vzryv-bankomata-pod-dneprom-zloumyshlennikam-udalos-pohitit-dengi-foto.htmlРакурс
Подрыв банкомата, вероятно, принадлежащего «ПриватБанку», произошел в Орловщине Днепропетровской области. Злоумышленники повредили устройство с целью кражи денег.
Банкомат, расположенный в помещении сельсовета, неизвестные взорвали ночью, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, передает «Наше місто».
Согласно данным правоохранителей, злоумышленники использовали газовую смесь для подрыва банкомата. В результате взрыва банкноты разлетелись вокруг здания, злоумышленники собрали их и скрылись с места происшествия.
Начато уголовное производство по факту кражи денег согласно ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают сумму ущерба.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали преступников, которые подорвали банкомат в Николаеве.
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