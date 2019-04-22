Під Дніпром зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші. Фото: Миг ТВ

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Ракурс

Підрив банкомата, який, ймовірно, належить «ПриватБанку», стався в Орловщині Дніпропетровської області. Зловмисники пошкодили пристрій з метою крадіжки грошей.

Банкомат, розташований у приміщенні сільради, невідомі підірвали уночі, повідомили у прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області, передає «Наше місто».

За даними правоохоронців, зловмисники використовували газову суміш для підриву банкомата. Внаслідок вибуху банкноти розлетілися навколо будівлі, зловмисники зібрали їх і зникли з місця події.

Відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки грошей відповідно до ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, а також встановлюють суму збитків.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали злочинців, які підірвали банкомат у Миколаєві.