Теракт в Шрі-Ланці: найбагатший бізнесмен Данії Андерс Хольк Поульсен втратив трьох дітей. Фото: Press Association Images

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Ракурс

Серія терактів у Шрі-Ланці забрала життя трьох із чотирьох дітей найбагатшого бізнесмена Данії Андерса Холька Поульсена.

Чоловік із дружиною та дітьми подорожував країною. Факт загибелі дітей Поульсена підтвердили у прес-службі бізнесмена, проте коментувати ситуацію відмовилися. Про це повідомляє видання Рolitiken.

Відомо, що Поульсен нажив свої статки завдяки компанії Bestseller Group, яка відповідає за низку брендів одягу і володіє акціями великих підприємств Asos і Zalando.

Представник влади Шрі-Ланки розповів, що в перших шести вибухах було задіяно щонайменше семеро терористів-смертників. Про подальші два вибухи нової інформації немає.

Внаслідок серії жахливих терактів у Шрі-Ланці загинули щонайменше 290 осіб. Ще близько півтисячі людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Терористи у Великодню неділю влаштували вибухи у чотирьох готелях і трьох церквах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в організації вибухів на Шрі-Ланці підозрюють 24 особи, яких вже затримали правоохоронці. Також затримано водія, котрий перевозив зловмисників.