Теракти на Шрі-Ланці: поліція затримала 24 осіб. Фото:

https://racurs.ua/ua/n121075-terakty-na-shri-lanci-policiya-zatrymala-24-osoby-kilkist-jertv-zbilshylasya-do-290.html

Ракурс

У вибухах на Шрі-Ланці підозрюють 24 осіб, які були затримані правоохоронцями держави.

Сьогодні, 22 квітня, були затримані останні двоє підозрюваних у вибухах у великодню неділю, повідомив представник поліції Руван Гунасекара, передає CNN.

Також правоохоронці затримали і водія, який перевозив злочинців.

За словами міністра оборони Рувана Віджевардена, терористичні акти були здійснені учасниками релігійної екстремістської організації, більшість вибухів виконали терористи смертники.

Внаслідок вибухів загинули близько 290 осіб, ще 500 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок терактів на Шрі-Ланці загинули громадяни 11-ти країн. За попередніми даними, українців серед загиблих не було.